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Haberler Futbol Süper Lig 29. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (14 Mart) Süper Lig'de 30. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?

29. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (14 Mart) Süper Lig'de 30. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan gittikçe artıyor. Son 9 haftanın kaldığı ligde alt ve üst sıralarda bu hafta oldukça heyecanlı maçlar oynanıyor. Yurt genelindeki binlerce futbolsever, bu akşam Galatasaray Beşiktaş derbisini merakla beklerken 29. hafta maçları sırasında Süper Lig'deki son puan durumunu merak ediyor. Peki, 14 Mart 2022: Süper Lig güncel puan durumu sıralaması nasıl?

14.03.2022 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
29. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (14 Mart) Süper Lig'de 30. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?

2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...

SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Mart Cumartesi

13.30 Hatayspor 3–0 Fatih Karagümrük
16.00 Altay 1–0 Yeni Malatyaspor
16.00 Kasımpaşa 3–1 Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor 4–2 Göztepe

13 Mart Pazar

13.30 Kayserispor 2–3 Konyaspor
16.00 Adana Demirspor 2–3 Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor 2–5 Fenerbahçe

14 Mart Pazartesi

16.00 Medipol Başakşehir 0–1 Antalyaspor
20.00 GZT Giresunspor – Gaziantep FK
20.00 Galatasaray – Beşiktaş

SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU (14 MART)

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AYRINTILI PUAN DURUMU

18 Mart Cuma

20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor

19 Mart Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Alanyaspor
16.00 Adana Demirspor-Başakşehir FK
19.00 Beşiktaş-Hatayspor

20 Mart Pazar

13.30 Antalyaspor-Giresunspor
13.30 Sivasspor-Altay
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray
19.00 Fenerbahçe-Konyaspor

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