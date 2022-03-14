2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...

SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Mart Cumartesi

13.30 Hatayspor 3–0 Fatih Karagümrük

16.00 Altay 1–0 Yeni Malatyaspor

16.00 Kasımpaşa 3–1 Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor 4–2 Göztepe

13 Mart Pazar

13.30 Kayserispor 2–3 Konyaspor

16.00 Adana Demirspor 2–3 Sivasspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor 2–5 Fenerbahçe

14 Mart Pazartesi



16.00 Medipol Başakşehir 0–1 Antalyaspor

20.00 GZT Giresunspor – Gaziantep FK

20.00 Galatasaray – Beşiktaş

SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU (14 MART)

18 Mart Cuma



20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor

19 Mart Cumartesi



13.30 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Alanyaspor

16.00 Adana Demirspor-Başakşehir FK

19.00 Beşiktaş-Hatayspor

20 Mart Pazar



13.30 Antalyaspor-Giresunspor

13.30 Sivasspor-Altay

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray

19.00 Fenerbahçe-Konyaspor