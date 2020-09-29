En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 315.845'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 8.062 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 29 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

29 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

28 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52ye yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 209 bin 454'e çıktı. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 215 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

AA'nın haberine göre; New York'ta, haziran başından bu yana ilk kez binden fazla yeni vaka görüldü. New York'ta artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından insanlar, sokağa çıkarken maske taktı.