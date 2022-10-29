29 Ekim’de hastaneler ve eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumartesi hastane ve eczaneler hizmet veriyor mu?

Cumhuriyet'in 99.yılının kutlandığı Cumhuriyet Bayramı'nda, resmi tatil dün başlamıştı. Şimdi hastane ve eczanelerde işi olan vatandaşlar, "29 Ekim’de hastaneler ve eczaneler açık mı?" diye soruyor. İşte, detaylar...

29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI? Resmi tatillerde birçok kurum çalışmıyor. Bu kapsamda hastanelerin de sadece acil bölümü hizmet verecek.

29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI? 29 Ekim günü eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Size en yakın eczaneye giderek mahallenizde o gün hangi eczanenin nöbetçi olduğunu öğrenebilirsiniz.