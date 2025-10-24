Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem 29 Ekim’de bazı toplu taşımaların seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de

        29 Ekim’de bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 00:52 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:52
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        #HABER
        #Resmi Gazete
        #son dakika
        #son dakika haber
