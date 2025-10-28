29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların merak ettiği konulardan biri, Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. İşte, 29 Ekim'de ücretsiz olacak ulaşım araçları...