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        Haberler Gündem 29 EKİM KAPALI YOLLAR LİSTESİ 2023 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

        İBB açıkladı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar hangileri?

        Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşku ve sevinçle kutlanacak. 29 Ekim Pazar günü düzenlenecek etkinlikler, konserler ve kutlama programları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması bekleniyor. İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması yönündeki karara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 01:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:02
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        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı coşkusu İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir köşesinde etkinlikler ve törenlerle kutlanacak. İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması kararına yönelik yeni açıklamada bulundu. İşte 29 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin ayrıntılar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          29 EKİM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

          İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda 29 Ekim etkinlikleri kapsamında 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararını duyurmuştu.

          İstanbul Valiliği daha sonra alınan kararın iptal edildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

        • 3

          28 EKİM 2023 GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR LİSTESİ

          28 Ekim Cumartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan Büyük Filistin Mitingi için bazı yollar trafiğe kapatılacaktır. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekildedir:

          Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi Ayrımı trafiğe kapatılacaktır.

          Atatürk Havalimanı B Kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatılacaktır.

          Atatürk Havalimanı B Kapısı Önü Varyant Üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

          Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi Vip Ayrımları / C Kapısı ayrımlarından itibaren Thy Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

          Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı İle Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine Bağlanan Tali Yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

          Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü Girişleri trafiğe kapatılacaktır.

          Millet Bahçesi İçerisinde Bulunan Tüm Yollar Ve Yeşilköy Caddesinden Millet Bahçesine Bağlantı Yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

          28 Ekim Cumartesi Günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi belirlendi.

        • 4

          İBB 29 EKİM'DE KAPALI OLAN YOLLARI AÇIKLADI!

          Cumhuriyet Bayramı kutlamaları doğrultusunda atan Caddesi'nde, 29.10.2023 Pazar günü 10.00-14.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bayramı töreni yapılacaktır. Bu sebeple Vatan Caddesi trafiğe kapatılacakken, İETT araçları farklı güzergahları kullanacak. Güzergahlar şu şekilde:

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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