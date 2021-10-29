Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbullular 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı sebebiyle coşkuyla kutlayacak. Bu özel güne İBB'den vatandaşları sevindirecek bir haber geldi.

29 EKİM (BUGÜN) İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

29 EKİM'DE ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da toplu taşıma araçlarının 29 Ekim'de ücretsiz olacağını duyurdu. Ankara'da 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 06.00'dan 23.59'a kadar toplu taşıma ücretsiz olacak.

29 EKİM'DE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de ise toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar yüzde 50 indirim ile toplu taşıma kullanabilecekler.