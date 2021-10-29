Cumhuriyet'in 98'inci yılında Anıtkabir'e koştuk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.
ANITKABİR'DE CUMHURİYET COŞKUSU
AA'da yer alan habere göre taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı.
GENCİNDEN YAŞLISINA BİNLER AKIN ETTİ
Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi, Cumhuriyetin 98. Yılı'nda Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda bulundu.
Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.
"ATAMIZIN SONUNA KADAR İZİNDEYİZ"
Ziyaretçilerden, düğün tarihini özellikle 29 Ekim'e alan Gizem ve Yusuf Şimşek çifti, akşam düğünlerinin olduğunu, tören öncesinde de Atatürk'ün huzuruna geldiklerini söyledi. Damat Yusuf Şimşek, "Bize böyle güzel bir bayramı sunduğu için Atamıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Atamızın sonuna kadar izindeyiz" dedi.
"DÜĞÜN GÜNÜMÜZÜ 29 EKİM'E ALDIK"
Gelin Gizem Şimşek ise, 29 Ekim tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, "Bugün düğün yapmayı istiyorduk. Çok şükür bize de nasip oldu. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Ankara'da yaşayanların her fırsatta Anıtkabir'e gelmesini isteyen Zafer Büyükkılıç, "Cumhuriyet Bayramı'nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize" diye konuştu.
"BU ÜLKE KOLAY KURULMADI"
Ziyaretçilerden Sedat Görmez, Cumhuriyet'e herkesin sahip çıkmasını isteyerek, "Bu ülke kolay kurulmadı, nice şehit ve gazilerimiz var. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.
ATATÜRK MOZOLESİ'NE KASIMPATI GETİRDİLER
Öğrenci Efecan Gür, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla Atatürk'ün en sevdiği çiçek olan kasımpatı aldıklarını, çiçekleri Atatürk'ün mozolesine koyacaklarını söyledi.
"GENÇLERİMİZ, CUMHURİYET'İN KIYMETİNİ BİLİN"
Ömer Yorgancı ise ziyaretlerinde dualar ettiklerini, Atatürk'ü saygıyla andıklarını belirtti.
Hem dünyada hem Türkiye'de yaşananlara bakıldığında Cumhuriyet'in ne kadar önemli olduğunu daha fazla anladıklarını dile getiren Yorgancı, "İnşallah gençlerimiz bunun kıymetini bilir, geleceğimiz daha iyi olur." diye konuştu.
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