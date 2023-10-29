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        Haberler Gündem 29 Ekim SoloTürk gösterisi nerede yapılacak? 29 Ekim SoloTürk ne zaman ve saat kaçta başlayacak? SoloTürk Boğaz Gösterisi kaçta?

        29 Ekim SoloTürk gösterisi nerede yapılacak? 29 Ekim SoloTürk ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

        29 Ekim SoloTürk gösteri için nefesler tutulmuş durumda. Solo Türk F16 Gösteri Ekibi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında bugün hem İstanbul hem de Antalya'da büyük bir gösteri yapacak. İşte, büyük bir merakla beklenen SoloTürk gösterileri ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:57
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        • 1

          Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşı kutlamaları dolayısıyla hem İstanbul hem de Antalya'da oldukça heyecan dolu bir dizi gösteriye imza atacak. Vatandaşların büyük bir merakla beklediği gösterilen programına dair tüm detayları bir araya getirdik!

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          29 EKİM SOLOTÜRK 2023 PROGRAMI

          Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetlerinin gösteri ekipleri olan Solotürk ve Türk Yıldızları da 24-29 Ekim 2023 tarihleri arasında pek çok kentte uçuşlar gerçekleştirecek. Solotürk; 24 Ekim'de Trabzon ve Erzurum'da, 25-26 Ekim'de Adana'da, 27 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda, 28 Ekim'de Samsun, Sivas ve Elazığ'da, 29 Ekim'de de İstanbul ve Ankara'da gösteri uçuşları yapacak. Türk Yıldızları da 25 Ekim'de İzmir'de, 29 Ekim'de Antalya'da gösteri yapacak.

        • 3

          29 EKİM İSTANBUL BOĞAZ GÖSTERİSİ 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." denildi.

        • 4

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri kapsamında boğaz gösterisi yapılacak. 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

        • 5

          29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

          SOLOTÜRK, 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşkuyla, gururla, saygıyla kutlamak için İstanbul’da gösteri uçuşu icra edecektir. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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