29 EKİM SOLOTÜRK 2023 PROGRAMI



Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetlerinin gösteri ekipleri olan Solotürk ve Türk Yıldızları da 24-29 Ekim 2023 tarihleri arasında pek çok kentte uçuşlar gerçekleştirecek. Solotürk; 24 Ekim'de Trabzon ve Erzurum'da, 25-26 Ekim'de Adana'da, 27 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda, 28 Ekim'de Samsun, Sivas ve Elazığ'da, 29 Ekim'de de İstanbul ve Ankara'da gösteri uçuşları yapacak. Türk Yıldızları da 25 Ekim'de İzmir'de, 29 Ekim'de Antalya'da gösteri yapacak.