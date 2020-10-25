29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için heyecan dorukta. Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu olarak kutlanamayacak olan ancak vatandaşlarımızın evlerinde ve balkonlarında kutlayacağı bu günle iligli merak edilenleri derledik...

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk gelmektedir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK ÇARŞAMBA ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN PERŞEMBE EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​ 1 GÜN​ 01 MAYIS​ CUMA​ ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS SALI RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 23 MAYIS CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 24 MAYIS PAZAR RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 25 MAYIS PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 26 MAYIS SALI ​DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* 1 GÜN​ 15 TEMMUZ​ ​ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 30 TEMMUZ PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 31 TEMMUZ CUMA KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 01 AĞUSTOS CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 02 AĞUSTOS PAZAR KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 03 AĞUSTOS PAZARTESİ ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PAZAR CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM ÇARŞAMBA PERŞEMBE