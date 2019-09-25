Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla "29 Ekim tatil mi?" sorusu tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2019 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hangi güne denk geleceği ise araştırılıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte 2019 Resmi tatil günleri takvimi...

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuryet Bayramı Salı gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla 29 Ekim'de tatil 28 Ekim 2019 Pazartesi 13.00’de başlayıp 29 Ekim Salı akşamı sona erecek. Haftasonu ile birlikte 29 Ekim tatili 4 gün olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ