27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim'de okullar tatil mi? soruları tatil planı yapan öğrenci ve çalışanlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta çoşku ile kutlanacak. Tatil planları yapan vatandaşlar ise yıllık izinleri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı birleştirerek uzun bir tatilin hesabını yapıyor. İşte 2019 Resmi tatil günleri takvimi...
28 EKİM (YARIN) TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla 29 Ekim'de tatil 28 Ekim 2019 Pazartesi 13.00’de başlayıp 29 Ekim Salı akşamı sona erecek. Haftasonu ile birlikte 29 Ekim tatili 4 gün olacak.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
SALI
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
SALI
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS
|ÇARŞAMBA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
03 HAZİRAN
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
04 HAZİRAN
SALI
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
05 HAZİRAN
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
06 HAZİRAN
PERŞEMBE
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*
|1 GÜN
|15 TEMMUZ
|PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
10 AĞUSTOS
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
11 AĞUSTOS
PAZAR
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
12 AĞUSTOS
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
13 AĞUSTOS
SALI
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
14 AĞUSTOS
ÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
CUMA
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
PAZARTESİ
SALI
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