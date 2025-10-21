Habertürk
        29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?

        29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinin salı gününe denk gelmesi dolayısıyla çalışanlar ve öğrenciler tatil günlerine odaklandı. 2025 yılı takvimine göre 28 Ekim bu yıl salı gününe denk geliyor. Resmi Gazete bilgilerine göre bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Peki 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, okullar açık mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 15:35 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:36
        • 1

          Cumhuriyet'in 102. yılının kutlanacağı 29 Ekim hazırlıkları başlarken, gözler de 2025 yılı resmi tatil bilgilerine çevrildi. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı ve 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözü, devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?

        • 2

          28 EKİM TATİL Mİ?

          Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

          29 EKİM HANGİ GÜN VE TATİL Mİ?

          2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanan bu özel gün, resmi tatil kapsamında tüm gün izinli olacak.

        • 3

          29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ

          Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

          Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

          1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

          Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

