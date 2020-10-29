İstanbulluların en çok merak ettiği konuların başında gelen su kesintilerine dair tüm detaylara İSKİ'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre 29 Ekim Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 29 Ekim İstanbul su kesintileri

29 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 29 Ekim Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşayacak tek bölge Üsküdar Yavuz Türk Mahallesi olacak.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.10.2020 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]