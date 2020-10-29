29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. 29 Ekim'in Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte Cuma gününü de birleştiren vatandaşlar 4günlük tatil fırsatı yarattı. Diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için " 29 Ekim (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? " sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

29 EKİM PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle PTT, bankalar, kargolar, noterler ve eczaneler açık değildir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK ÇARŞAMBA ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN PERŞEMBE EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​ 1 GÜN​ 01 MAYIS​ CUMA​ ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS SALI RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 23 MAYIS CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 24 MAYIS PAZAR RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 25 MAYIS PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 26 MAYIS SALI ​DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* 1 GÜN​ 15 TEMMUZ​ ​ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 30 TEMMUZ PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 31 TEMMUZ CUMA KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 01 AĞUSTOS CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 02 AĞUSTOS PAZAR KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 03 AĞUSTOS PAZARTESİ ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PAZAR CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM ÇARŞAMBA PERŞEMBE