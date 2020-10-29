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29 Ekim Perşembe (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? Bugün resmi kurumlar açık mı?

29 Ekim Perşembe (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 29 Ekim gününün Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 29 Ekim Perşembe (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? Bugün resmi kurumlar açık mı?

29.10.2020 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
29 Ekim Perşembe (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? Bugün resmi kurumlar açık mı?

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. 29 Ekim'in Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte Cuma gününü de birleştiren vatandaşlar 4günlük tatil fırsatı yarattı. Diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için " 29 Ekim (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? " sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

29 EKİM PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle PTT, bankalar, kargolar, noterler ve eczaneler açık değildir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN​01 MAYIS​CUMA​

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

23 MAYIS

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

24 MAYIS

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

25 MAYIS

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

26 MAYIS

SALI

​DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

1 GÜN​15 TEMMUZ​​ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

30 TEMMUZ

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

31 TEMMUZ

CUMA

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

01 AĞUSTOS

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

02 AĞUSTOS

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

03 AĞUSTOS

PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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