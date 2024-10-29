Milli Piyango, bugün coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir çekiliş gerçekleştiriyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte büyük ödül 80 milyon TL olarak açıklandı. Peki, 29 Ekim Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak ve nereden izlenecek? İşte, Milli Piyango çekilişi canlı izleme ekranı...