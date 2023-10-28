Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 100 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet'in coşkusu ve sevinci tüm Türkiye'de kutlanıyor. Türk halkının bağımsızlık ve demokrasiye olan inancını ve azmini kutlamak isteyenler 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerini paylaşıyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını doldurduğumuz bu özel günlerde, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesinin zaferini coşkuyla anmak isteyenler; WhatsApp, Twitter (X), Facebook, Instagram ve SMS yoluyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını paylaşıyor. İşte İşte 2023 Cumhuriyet'in 100. yılına özel resimli, anlamlı, uzun, kısa, Atatürklü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...