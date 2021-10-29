29 Ekim Korona vaka sayısı akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan düşüş sevindirdi. İşte en güncel korona virüs tablosu...

29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Ekim Koronavirüs tablosu vaka sayısı saat 21:00 sularında açıklanacak...

28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Koronavirüs günlük tablosu ve Türkiye'deki vaka sayıları ile ilgili son gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesinden yayınlanan tabloya göre vaka ve vefat sayısı dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada,"25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ikinci doz aşılamada %75'e ulaşan Adana, mavi kategoriye yükseldi.

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