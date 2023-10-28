28 EKİM 2023 GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR LİSTESİ

28 Ekim Cumartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan Büyük Filistin Mitingi için bazı yollar trafiğe kapatılacaktır. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekildedir:

Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi Ayrımı trafiğe kapatılacaktır.

Atatürk Havalimanı B Kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatılacaktır.

Atatürk Havalimanı B Kapısı Önü Varyant Üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi Vip Ayrımları / C Kapısı ayrımlarından itibaren Thy Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı İle Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine Bağlanan Tali Yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü Girişleri trafiğe kapatılacaktır.

Millet Bahçesi İçerisinde Bulunan Tüm Yollar Ve Yeşilköy Caddesinden Millet Bahçesine Bağlantı Yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

28 Ekim Cumartesi Günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi belirlendi.