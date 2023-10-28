29 Ekim İzmir konserleri takvimi: 28-29 Ekim İzmir etkinlikleri ve konserleri
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen cumhuriyetimizin bu sene 100. yaşına giriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu kapsamda İzmir'de düzenlenecek 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri paylaşıldı. 28-29 Ekim'de İzmir'de Dolu Kadehi Ters Tut, Nilüfer, Ceza, Emir Can İğrek ve Hayko Cepkin sahne alacak. İşte, 28-29 Ekim İzmir ücretsiz konserleri ve etkinleri...
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Türkiye, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için hazır! Yurdumuzun dört bir yanında cumhuriyet coşkusu yaşanmaya başladı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında birbirinden önemli sanatçılar İzmir'de konser verecek. İşte, 28-29 Ekim İzmir ücretsiz konser takvimi ile Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri...
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28 EKİM İZMİR KONSER TAKVİMİ
Dolu Kadehi Ters Tut, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu 28 Ekim'de 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Karabağlar'da saat 20.00'de sahnede hayranlarıyla paylaşacak.
Nilüfer, Cumhuriyet kutlamalarında 28 Ekim saat 20.30'da Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak.
Ceza da, Cumhuriyet'in 100. yılında 28 Ekim'de İzmir Buca Eski Kaymakamlık Binası karşısında saat 21.00'de sahne alacak.
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29 EKİM İZMİR KONSERLERİ
Emir Can İğrek, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de İzmir 7 Eylül Stadyumu Torbalı'da saat 20.30'da sahneye çıkacak.
Hayko Cepkin Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de İzmir Gaziemir Festival Alanı'nda saat 20.30'da sahne alacak.
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29 EKİM İZMİR KUTLAMA ETKİNLİKLERİ
29 Ekim’de İzmir kutlama programı şöyle:
Gün Boyu Kültürpark içi, Lozan Kapısı arkası ESHOT 80. Yıl Gezici Sergi
Gün Boyu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları
10.30: Cumhuriyet Meydanı Resmi Kutlama Töreni
11.15: Cumhuriyet Meydanı Geçit Töreni
12.30: 100. Yıl Yat Yarışları-Pasaport İskele
14.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Özel Etkinlikleri
17.00: 100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Senfoni Konseri
17.00-19.00: Belediye Meclisleri Özel Oturumu
17.30: 100. Yılda 100 mil Yat Yarışı Kupa Töreni
18.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Gençlik Konserleri ve Dans Gösterileri
19:00: Cumhuriyet Yürüyüşü (Kültürpark Basmane Kapısı- Konak Atatürk Meydanı)
20.00: Fener Alayı (Konak Atatürk Meydanı- Cumhuriyet Meydanı)
20.30: Zeybek Gösterisi
20.45: Gemi Korteji ve Işık Şovları
20.50: Cumhuriyet Halk Korosu. Cumhuriyet Marşları
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