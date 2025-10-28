Habertürk
        29 Ekim hastaneler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim 2025 Hastaneler resmi tatil mi, acil çalışıyor mu?

        29 Ekim'de hastaneler açık mı, hizmet veriyor mu?

        29 Ekim'in resmi tatil olması sebebiyle çeşitli kurumların çalışma durumu ve saatleri hakkında araştırmalar sürüyor. Bu özel günde, "29 Ekim hastaneler açık mı kapalı mı?" sorusunun yanıtı aranıyor. İşte "29 ekim hastaneler resmi tatil mi, acil çalışıyor mu?" sorularının yanıtları ile konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

        Giriş: 28.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 28.10.2025 - 23:54
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin her yanında coşku ile kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı olması kapsamında resmi tatillerin uygulanması sonucunda "29 Ekim'de hastaneler açık mı, hizmet veriyor mu?" soruları yanıtını arıyor. İşte 29 Ekim'de hastanelerin çalışma durumu...

        • 2

          29 EKİM'DE HASTANELER HİZMET VERECEK Mİ?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Çarşamba günü hastanelerin yalnızca acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.

        • 3

          29 EKİM ACİLLER AÇIK MI KAPALI MI?

          29 Ekim'de aciller 7 / 24 açık olacak.

