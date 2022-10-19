29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kaldı. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan etmesi anısına her sene büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor, tatil mi? İşte 2022 Resmi tatiller takvimi...