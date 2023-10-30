Dolar düştü mü, dolar Google'da neden düşük gözüküyor, dolar kuru kaç oldu? 29 Ekim güncel dolar kuru: - Döviz Haberleri

Dolar düştü mü, dolar Google'da neden düşük gözüküyor, dolar kuru kaç oldu? 29 Ekim güncel dolar kuru: - Döviz Haberleri

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Dolar/TL kuru 29 Ekim Pazar akşamı Google'da 24,05 TL olarak görünmesi ekonominin gündemini yakından takip edenlerin dikkatinden kaçmadı. Dünyaca ünlü arama motoru Google'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken yatırıcımlar, "Dolar ne kadar, kaç tl, dolar neden düştü?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

Dolar/TL kuru Google'da 24,05 TL olarak gözükürken "Dolar düştü mü?" sorusu yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Google’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, hatanın teknik bir sorundan kaynaklandığı ön görülüyor. Blomberg HT sitesinde güncel dolar kuru 28,1948 TL olarak gözükmekte.

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