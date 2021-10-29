Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da 29 Ekim Cuma günü sonuçları belli oldu. Gelinim Mutfakta takipçilerinin merakla araştırdığı 29 Ekim Gelinim Mutfakta sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 29 Ekim 2021'de yayınlanan 790. Bölümde Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Yaren Maden-Filiz Kaya, Damla Saçıkara-Nuray Gülap ve Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit çiftleri "Kırıntı Muhallebi" için yapmak için mutfağa girdi.

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 29 Ekim Cuma günü en yükse puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan isim Yeşim oldu.

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi olan isim Yaren oldu.