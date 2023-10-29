29 Ekim Doodle oldu! Google'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel Doodle teması

CUMHURİYET'İN 100. YILI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 100 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet'in coşkusu ve sevinci tüm Türkiye'de kutlanıyor.

Türk milleti büyük bir azim ve kararlılıkla bağımsızlığını ilan ederek 29 Ekim'de Cumhuriyet'i kurdu. Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Cumhuriyet bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edildi. Türkiye'nin büyük bir dönüm noktası olan Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yılı, bugün büyük bir coşkuyla kutlanacak.