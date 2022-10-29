Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için bir Doodle yayınladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu geleneğini devam ettiren arama motoru, bu yıl yayınladığı Doodle'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni anasayfasına taşıdı ve havai fişeklerle süsledi...