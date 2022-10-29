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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün 29 Ekim 2022 Cumartesi otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur bedava mı?

29 Ekim'de toplu taşıma tarifesi açıklandı! 29 Ekim Cumartesi metro, metrobüs , vapur ve otobüsler ücretsiz mi?

29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramı'nın 99.yılı coşkuyla kutlanıyor. 1925 yılında çıkarılan yasa ile resmi tatil ilan edilen bu önemli günde toplu taşıma tarifesinde güncelleme yapılıyor. 29 Ekim 2022 Cumartesi otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur'un ücretsiz olup olmadığına ilişkin açıklamalar geldi. İşte, 29 Ekim toplu taşıma tarifesi...

Giriş: 29.10.2022 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta hissediliyor. Resmi tatiller takviminde yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 99.yılı kutlanıyor. Resmi tatili değerlendirmek isteyenlerin gözü "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur bedava mı?" sorusuna gelecek cevaba çevrildi.  İşte, 29 Ekim toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin yapılan açıklamalar...

  • 29 EKİM OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY VE VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geçtiğimiz senelerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. 

  • İSTANBUL'DA 29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK!

    İETT’den yapılan açıklamada “Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi.” ifadeleri kullanıldı.

  • 29 EKİM'DE BAŞKENTRAY, MARMARAY VE İZBAN BEDAVA MI?

    Cumhurbaşkanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak.

  • EGO'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

    EGO'dan yapılan açıklama ile 29 Ekim'de Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda; "EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) "Cumhuriyet Bayramı"mızın 99. yılı olan 29 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücrtsiz olarak hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi. 

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