İSTANBUL'DA 29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK!

İETT’den yapılan açıklamada “Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi.” ifadeleri kullanıldı.