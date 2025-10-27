Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 29 Ekim'de marketler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK ve Migros zincir marketler çalışıyor mu?

        29 Ekim'de marketler açık mı, saat kaça kadar açık olacak?

        Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. 29 Ekim'de zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İşte "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketler açık mı?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 20:44 Güncelleme: 27.10.2025 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhuriyet Bayramı'nda zincir marketlerden BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı, kaça kadar açık? soruları gündeme geldi. 29 Ekim'de market alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler zincir marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          29 EKİM'DE MARKETLER AÇIK MI?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. 29 Ekim'de BİM, A101 ve ŞOK zincir marketleri açık olacak.

        • 3

          A101, ŞOK, BİM, MİGROS VE CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

          Hafta İçi ve hafta sonu A101 saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açıyor. Akşam ise saat 21.30’da kapanıyor. “Resmi internet sayfasında yer alan açıklamada "Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.

        • 4

          29 EKİM'DE ŞOK AÇIK MI?

          ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda genellikle değişmiyor. ŞOK Market sabah saat 09.00’da açılırken akşam saat 21.00’da kapanıyor.

        • 5

          29 EKİM'DE BİM AÇIK MI?

          BİM normal koşullarda Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa