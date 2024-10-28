İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak!
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte kapanacak yollar ve alternatif olarak sunulan caddeler...
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde, "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.
VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPANACAK
AA'da yer alan habere göre program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.
MİLLET VE FEVZİPAŞA CADDESİ ALTERNATİF OLACAK
Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.