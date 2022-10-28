29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yurdun çeşitli yerlerinde hazırlıklarda sona gelinirken, 29 Ekim Cumartesi günü hastane ve eczanelerde işi olanlar, hastane ve eczanlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki 29 Ekim'de hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...