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        Haberler Gündem 29 Ekim'de bugün marketler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık? 29 Ekim BİM, A101, ŞOK, Migros zincir marketler çalışıyor mu?

        29 Ekim'de marketler açık mı, saat kaça kadar açık olacak?

        Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sona erdi. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 29 Ekim Pazar günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. 29 Ekim'de zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İşte "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketler açık mı?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 07:24 Güncelleme: 29.10.2023 - 07:24
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        • 1

          Cumhuriyet Bayramı'nda zincir marketlerden BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı, kaça kadar açık? soruları gündeme geldi. 29 Ekim'de market alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler zincir marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          29 EKİM'DE MARKETLER AÇIK MI?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. 29 Ekim'de BİM, A101 ve ŞOK zincir marketleri açık olacak.

        • 3

          A101, ŞOK, BİM, MİGROS VE CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

          Hafta İçi ve hafta sonu A101 saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açıyor. Akşam ise saat 21.30’da kapanıyor. “Resmi internet sayfasında yer alan açıklamada "Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.

        • 4

          29 EKİM'DE ŞOK AÇIK MI?

          ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmiyor. ŞOK Market sabah saat 09.00’da açılırken akşam saat 21.00’da kapanır.

        • 5

          29 EKİM'DE BİM AÇIK MI?

          BİM Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet verir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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