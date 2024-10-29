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        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim'de borsa açık mı hisse alış satış yapılır mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda BIST'te işlem yapılabilir mi?

        29 Ekim'de borsa açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda BIST'te işlem yapılabilir mi?

        Borsada yatırım yapan milyonlarca vatandaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda borsanın açık olup olmadığını merak ediyor. Borsa, akşam 18.00'den sonra, hafta sonları ve resmi tatillerde işleme kapalı oluyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda borsa açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 07:06 Güncelleme: 29.10.2024 - 07:06
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        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanırken, bir yandan da yatırımcılar bugün borsanın açık olup olmadığını merak ediyor. BIST tarafından paylaşılan tatil takvimi sayesinde borsanın durumu netlik kazandı. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu? İşte, detaylar...

        • 2

          29 EKİM BUGÜN BORSA AÇIK MI?

          Borsa İstanbul, resmi tatillerde kapalı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da kapalı durumda. Ancak 30 Ekim Çarşamba günü normal mesai saatine dönerek sabah 09.00'da açılacak. 29 Ekim2de yapılan işlemler, 30 Ekim'de gerçekleşecek.

        • 3

          2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU RESMİ TATİL GÜNLERİ

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