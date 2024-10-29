29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanırken, bir yandan da yatırımcılar bugün borsanın açık olup olmadığını merak ediyor. BIST tarafından paylaşılan tatil takvimi sayesinde borsanın durumu netlik kazandı. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu? İşte, detaylar...