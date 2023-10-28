Bu sene hafta sonuna denk gelen Cumhuriyet Bayramı iznini AVM'de kullanmak isteyenler tarafından AVM çalışma saatleri araştırmaları başladı. Bilindiği gibi bayramlarda ve resmi tatillerde AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, 29 Ekim Pazar günü AVM'ler açık olacak mı? İşte konuyla ilgili bilgiler...