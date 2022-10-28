Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bu sene hafta sonuna denk gelen bayramın iznini AVM'de kullanmak isteyenler için resmi AVM saatleri duyuruldu.