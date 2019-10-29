29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk;
Bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96, yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde Zat-ı Alinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi karlılıklarla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.
Ruhun şad olsun."
VATANDAŞLARA AÇILDI
Devlet erkanının Anıtkabir'deki resmi töreninin ardından, Anıtkabir vatandaşların ziyaretlerine açıldı.
Ata'nın huzuruna çıkan vatandaşlar, mozoleye karanfil bıraktı.
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