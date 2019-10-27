27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şiir: Duygu, çağrışım ve izlenimlerin dizeler halinde dile getirildiği söz sanatıdır. Her Türk vatandaşı hayatında bir kez olsun okul ödevi bile yapmış olsa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiiri yazmıştır. Tanınan isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri yazanlar birbirinden farklı söylemlerde ve farklı uzunluklarda şiirler yazmışlardır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun...
Cumhuriyeti kurdun,
Umudum hürriyetim oldun.
Milletimizle bir bütün olduk,
Hürriyetimizi kurduk..
Unutmadık seni atam,
Rahat uyu sen rahat uyu.
İzinde gidiyoruz,
Yarınlara daha aydın bakıyoruz.
En güzel özgürlüğü,
Türkiye’mde yaşıyoruz
Varol Sen Cumhuriyet
Kurdu Ata'm cumhuriyet
Bitti artık meşrutiyet
Özgür artık tüm millet
Varol sen Cumhuriyet!
Cumhuriyet, Cumhuriyet
Ne güzel şey hürriyet
Bu vatan sensiz olmaz
Varol sen Cumhuriyet!
Atatürk’ün İzinde (Birkan Soylu)
Cumhuriyetle gelen,
Günlerle güldük
Atatürk’ün izinde,
Mutluluğa yürüdük
Cumhuriyeti seven,
Her Türk’ü övdük
Atatürk’ün izinde,
Bir çığ gibi büyüdük
Cumhuriyet (İ.H. Talas)
Bilirmisin yavrum sen?
Ne acı günler gördük?
Cumhuriyetle geçen,
Günlerde ancak güldük.
Mutlu günler bizimdir
Acı yok artık Türk’e
Bugünü kuran kimdir ?
Saygı duy Atatürk’e.
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