29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ilk fotoğrafları gözlerinizi kamaştıracak

Türkiye’nin bütün illerinde 29 Ekim sabahı, resmi geçit törenleriyle başlardı. Resmi geçit sıralamasında öncelik askerlerin, ardından öğrencilerin son olarak da izcilerindi. O gün; çocuğu, genci, yaşlısı herkes en güzel kıyafetlerini giyerek merasimin yapılacağı alanlara giderdi. Kentin en güzel meydanlarına taklar kurulur halk kürsüleri inşa edilirdi.

Tak; bayram gününe özel süslenen levhalara verilen isimdi. Bu levhalarda çeşitli kutlama mesajları ve sloganlar yer alırdı. Halk kürsülerinde ise insanlar samimi ve heyecanlı konuşmalarıyla, Cumhuriyet Bayramı’nın kendileri için ne anlama geldiğini ifade ederdi.