29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - KARABÜK

AA

Sakarya'da Resmi Daireler Kampüsü'nde düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Kaldırım, Yüce ve Nartop tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törenin ardından Vali Kaldırım, şehit aileleri ile gazilerle sohbet etti.

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki törende, Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene Vali Cevdet Atay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, siyasi partilerin il başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Törenin ardından Vali Atay, gaziler ve bazı öğrencilerle sohbet etti.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Şendoğan Karataş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, askeri erkan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.Törenin ardından Vali Tutulmaz, protokol ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.- BoluBolu Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Vali Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can tarafından çelenk bırakıldı.Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi partilerin il başkanları, gazilerle vatandaşlar da katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Kültür Tepesi'nde düzenlenen törende Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Deniz Eğitim-Öğretim ve Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Askeri ve mülki erkanın katılım sağladığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.Vali Yavuz ve beraberindekiler daha sonra Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahında, "97. Yılını 97 bin Bayrak Dağıtarak Kutluyoruz" etkinliğine katıldı.İl protokolü, Fevziye Camisi ve Tarihi Kapanönü Çarşısı'nda vatandaş ve esnafa bayrak vererek bayramını tebrik etti.

- Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Sinan Güner, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

- Karabük

Karabük'te de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.Kent Meydanı'ndaki törende, Vali Fuat Gürel ve Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Gürel, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz ile kentin sokaklarında vatandaşa ve esnafa bayrak dağıttı.

Etkinlikler kapsamında Karabük Belediyesi Bando Takımı tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde konser verildi.Daha sonra içinde milli sporcuların bulunduğu bayraklar ve Atatürk resimleriyle donatılmış üstü açık Cumhuriyet Otobüsü, sokaklarda marşlar çalarak tur attı.