AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - DÜZCE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Törenden detaylar

Sakarya'da Resmi Daireler Kampüsü'nde düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Kaldırım, Yüce ve Nartop tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törenin ardından Vali Kaldırım, şehit aileleri ile gazilerle sohbet etti.

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, Düzce Valisi Cevdet Atay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Belediye Başkan yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, siyasi partilerin il başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Törenin ardından Vali Atay, gaziler ve bazı öğrencilerle sohbet etti.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Şendoğan Karataş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, askeri erkan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törenin ardından Vali Tutulmaz, protokol ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.- BoluBolu Kent Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından çelenk bırakıldı.

Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi partilerin il başkanları, gazilerle vatandaşlar da katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Kültür Tepesi'nde düzenlenen törende Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, Deniz Eğitim-Öğretim ve Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Askeri ve mülki erkanın katılım sağladığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.Vali Yavuz ve beraberindekiler daha sonra Hürriyet ve Cumhuriyet ca

ddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahında, "97. yılını 97 bin bayrak dağıtarak kutluyoruz" etkinliğine katıldı.

İl protokolü, Fevziye Camisi ve Tarihi Kapanönü Çarşısı'nda vatandaş ve esnafa bayrak vererek, Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

- Bartın

Bartın'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Sinan Güner, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene il Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.