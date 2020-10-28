29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - DÜZCE
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Törenden detaylar
Sakarya'da Resmi Daireler Kampüsü'nde düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Vali Kaldırım, Yüce ve Nartop tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törenin ardından Vali Kaldırım, şehit aileleri ile gazilerle sohbet etti.
- Düzce
Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, Düzce Valisi Cevdet Atay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Belediye Başkan yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, siyasi partilerin il başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Törenin ardından Vali Atay, gaziler ve bazı öğrencilerle sohbet etti.
- Zonguldak
Zonguldak Valiliği binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Şendoğan Karataş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, askeri erkan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Törenin ardından Vali Tutulmaz, protokol ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.- BoluBolu Kent Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından çelenk bırakıldı.
Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi partilerin il başkanları, gazilerle vatandaşlar da katıldı.
- Kocaeli
Kocaeli'de İzmit Kültür Tepesi'nde düzenlenen törende Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, Deniz Eğitim-Öğretim ve Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Askeri ve mülki erkanın katılım sağladığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.Vali Yavuz ve beraberindekiler daha sonra Hürriyet ve Cumhuriyet ca
ddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahında, "97. yılını 97 bin bayrak dağıtarak kutluyoruz" etkinliğine katıldı.
İl protokolü, Fevziye Camisi ve Tarihi Kapanönü Çarşısı'nda vatandaş ve esnafa bayrak vererek, Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.
- Bartın
Bartın'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Sinan Güner, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene il Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!