29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ZONGULDAK

AA

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Tutulmaz, vatanın bağımsızlığı, İstiklal ve hürriyeti için birçok cephede kahramanca verilen mücadelede, binlerce şehit verilerek kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Cumhuriyetimizin kurulması, ilan edilmesi, tarihin kaydettiği ender ve önemli başarılardan birisi olmuş, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu büyük azim ve inancın eseri olarak doğduğunu belirtti.Cumhuriyet büyük bir erdemin, kararlılığın, azmin, birbirine kenetlenmenin, millet olarak el ele gönül birliği ile hareket etmenin, hür ve bağımsız yaşamanın adı olduğunu vurgulayan Tutulmaz, cumhuriyetin her türlü gelişmeye ilerlemeye açık olan bir yönetim şekli, milli birlik, beraberlik ruhu ve anlayışı demek olduğunu ifade etti.Şiirlerin okunmasının ardından tören, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.