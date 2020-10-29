29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - YOZGAT

AA

Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.Daha sonra Belediye Başkanı Celal Köse ile halkın ve öğrencilerin bayramını kutlayan Polat, Türk milletinin tarih sahnesinde dirilişin simgesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın coşkusu içinde olduklarını dile getirerek, "Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Bütün bunların teminatı cumhuriyettir." dedi.Şiirlerin okunmasının ardından tören, öğrencilerin ay yıldızlı balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.