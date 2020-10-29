29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - UŞAK

AA

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.Günün anlamına ilişkin konuşma yapan Vali Funda Kocabıyık, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Program, öğrenciler tarafından şiirler okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.Programa Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de katıldı.