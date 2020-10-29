29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ŞANLIURFA

AA

Valilik binası bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Abdullah Erin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlamanın büyük sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını aktaran Erin, "Bin yıldır dünyanın üzerinde en çok mücadele üretilen coğrafyasında onurlu bir şekilde yaşıyor olmasının bedelini canıyla ödeyerek şehitlik ve gazilikle şereflenen gazilerimizi de rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Bugün de ülkesi ve milletinin geleceği, ezanı, bayrağı ve kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek milyonlarca vatan evladımız var. Milletimiz bu konudaki kararlılığını 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, istiklal ve istikbaline el uzatılan her durumda göstermeyi başlatmıştır. Terör örgütleri arkalarındaki devası desteğe rağmen ülkemizde başarıya ulaşamıyorsa, milletimizin işte bu kararlılığı ve hidayetli duruşu sayesindedir. Geçmişte çok küçük müdahalelerle istikamet belirledikleri Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözlerinin ve eylemlerinin bugün için hükmü kalmamıştır. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumluluğu söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan ve hiç kimseden hicazet almadan, sadece kendi kararı, imkanları ve gücüyle istediğini yapabilecek güçtedir." dedi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile kurum amiri, oda başkanı öğretmen ve öğrenci katıldı.