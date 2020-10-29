29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - SAKARYA

AA

Valilikte Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutanı Tank Komando Albay Cavit Nartop'un tebrikleri kabulüyle başladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Kaldırım, yeryüzünde hiçbir millete nasip olmayacak, yüksek seviyelerde donatılmış aziz bir neslin evlatları olduklarını söyledi.

Aziz milletin hep şan ve şerefle bu topraklarda var olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Kahramanlık destanları yazmış. Bunun en güzel şahidi de Sakaryamız, bu topraklar olmuştur. 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.' Bunun en iyi vücut bulduğu millet, bu millettir. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nda ortaya konan kahramanlık, gerçekten tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete nasip olmayacak bir şahlanış, diriliş destanıdır." diye konuştu.

Kaldırım, cumhuriyetin kalben, ilmen, fennen, bedenen yüksek seciyeli nesiller isteyeceğini dile getirerek, "Bize düşen görev, evlatlarımızı en iyi şekilde maneviyatı güçlü, aynı zamanda bedenen sağlıklı ve de ilmen, fennen dünyada, görev aldığı sahada en iyisi olarak yetiştirmektir." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından tören sona erdi.