29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - NİĞDE

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Atatürk Anıtına çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.Çelenk sunma programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Garip Gümüş, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan'ın yanı sıra kamu kurum müdürleri katıldı.

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