29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - MUŞ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak Valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Muş Valisi İlker Göndüzöz, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, İl Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ahmet Petek, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.Anıta çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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