29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor -MERSİN

AA

Vali Ali İhsan Su, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde katılımcıların tebriklerini kabul ettikten sonra yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının, şanlı tarihin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, sonsuza kadar hür ve bağımsız olarak yaşayacağını belirten Su, "Cumhuriyetimiz, türlü yoksulluklar ve imkansızlıklar içerisinde vatanı için mücadele eden, bu uğurda nice şehitler vermiş milletimizin ortak eseridir. 29 Ekim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kenetlenen milletimizin iradesine asla zincir vurulamayacağının, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin söz sahibi olamayacağının tüm dünyaya ilanıdır." dedi.

Törene, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.