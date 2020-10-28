29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - MARDİN

AA

Hükümet Konağı Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına riayet edilerek yapılan törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.