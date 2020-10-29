29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - MANİSA

Manisa'da Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından Hükümet Konağı önünde kutlama törenine geçildi.Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların bayramını tebrik etti.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği tebrik mesajı okundu.

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