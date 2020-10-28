29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KONYA

AA

Anıt Alanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Belediye Başkan Vekili Übeyt Aça, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, gaziler, bazı siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Vali Özkan, Aça ve Yüksel'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.